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сегодня, 16:14 1

В Амурской области эколог заглянул в гнездо аистов

В Амурской области эколог заглянул в гнездо аистов
Фото: @anton_160386

У жителей Ивановки и Дмитриевки Амурской области в этом году появилось «свое» аистиное гнездо. Птицы построили жилище на опоре ЛЭП около трассы, поэтому наблюдать его могут все проезжающие.

Эколог Антон Сасин сделал фото гнезда с высоты птичьего полета.

«В гнезде 4 птенца. В среднем, у пары бывает от 3 до 6 птенцов. Проезжающие автомобилисты могут довольно близко рассмотреть гнездо и аистиную семейку», - отметил координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин на своей странице в инстаграм.

Подписчики добавили, что аисты стали селиться ближе к людям, еще одно гнездо есть также в лесу возле Дмитриевки. Птицы не боятся машин и людей.

«Половина популяции гнездится на опорах ЛЭП, там высоко и сравнительно безопасно. Хотя, высокое напряжение - от встречи с проводами птицы не застрахованы. Но от этого гнезда до проводов далеко. На ЛЭП аисты гнезда вьют, потому что их численность растет, а подходящих деревьев мало. Климат в Амурской области для них стал сырой, благоприятный, рыбы больше», - пояснил Антон Сасин.

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#природа

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А они вкусные?

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