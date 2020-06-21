Амурчан научат нестандартно развивать внутренний туризм

Во вторник, 23 июня в Приамурье стартует онлайн-круглый стол. Мероприятие состоится на виртуальной площадке. Главной темой встречи станет маркетинг в туризме. Эксперты поделятся навыками упаковки турпродукта, его продвижения и вовлечения в процесс блогеров.

На мероприятии выступит представитель команды RussiaDiscovery. Это крупный туроператор, который формирует авторские, групповые и корпоративные туры по всей России. На протяжении нескольких лет ребята помогают регионам создавать яркие туристические проекты, имеющие положительный отклик путешественников.

Travel-блогер, амбассадор Дальнего Востока Дмитрий Куликов поделится опытом, как «заманить» инстаграм-пиарщиков в свой регион. Дмитрий хабаровчанин, но выйдет на связь из Новой Зеландии, которая стала для его семьи временным домом на несколько месяцев. Дмитрий с женой отправились в путешествие, однако ситуация в мире изменила их планы.

Путешественник и основатель международной сети глэмпинг-отелей Виталий Язвенко расскажет о новых туристических трендах. Успешный проект в Хабаровске, который он создал практически с нуля, станет готовым кейсом для зрителей онлайн-встречи. В конце мероприятия участники смогут уйти с Виталием в виртуальную комнату, где он наглядно покажет, как с помощью глэмпингов создать необычные условия и добавить особых эмоций каждому прибывшему туристу.

Начало виртуального круглого стола в 16:00. Принять участие в мероприятии могут все желающие (фотографы, блогеры, туристы, предприниматели, представители турбаз, ООПТ и так далее). Достаточно пройти бесплатную регистрацию на платформе по ссылке: https://amurturizm-online.ru/



После регистрации программа предложит воспользоваться чат-ботом «Харза». В чат-боте куница станет виртуальным помощником каждому пользователю. С 19 июня и до начала конференции зрители получат актуальную программу мероприятия, узнают о спикерах, поучаствуют в ежедневных активностях, челленджах и викторинах.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» при поддержке министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.