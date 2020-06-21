Владимир Путин ко Дню медика учредил две новые награды

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского появились в списке профессиональных наград медиков. Они найдут своих героев в самое ближайшее время, отметил президент Владимир Путин.

В преддверии Дня медика, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с медицинскими работниками. «Убеждён, беспримерные свершения во имя своего народа, Родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства. Поэтому мной подписан Указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград за выдающие заслуги: ордена Пирогова – в честь нашего великого врача и учёного, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а также медали Луки Крымского – в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей», - пояснил президент.

Владимир Путин отметил, что в самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал.

В этом же обращении президент внес предложение о том, что необходимо отметить труд тех, кто только собирается стать профессиональными медиками, но уже успел потрудиться на благо здравоохранения.

«В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учёбы по специальности», - сказал президент.

Орден Пирогова и медаль луки Крымского будут вручать российским и иностранным медикам, а также добровольцам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств, за вклад в организацию медпомощи и спасение жизней пациентов.

Медаль Луки Крымского названа в честь русского и советского хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, а также религиозного деятеля.

Вручается врачам, среднему и младшему медперсоналу за вклад в оказание медпомощи, укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарствами. Также эту награду будут давать за изготовление инновационных медикаментов, подготовку медицинских кадров, научную деятельность. Медаль могут присвоить, в том числе, иностранным гражданам.

На медали изображен портрет Луки Крымского. На ее оборотной стороне — оливковые ветви и "чаша Гиппократа", обвитая змеей, а также надпись: "За верность долгу и силу духа".

Орден Пирогова назван в честь русского врача и ученого, основоположника военно-полевой хирургии, создателя русской школы анестезии.

Эта награда вручается за оказание медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни — во время эпидемий, военных действий и других чрезвычайных ситуаций. Также орден будут присваивать за особые заслуги в медицинских науках, разработку и испытание новых медикаментов и методов лечения. Кроме того, награду будут давать за развитие волонтерства. Орден может быть вручен иностранцам. Возможно посмертное награждение.



На лицевой стороне ордена изображен портрет Николая Пирогова, на оборотной — надпись: «Милосердие, долг, самоотверженность». В большинстве случаев орден будет вручаться тем, у кого уже есть другие государственные российские награды, сообщается на kremlin.ru.