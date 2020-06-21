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В Амурской области 57 новых случаев COVID-19

В Амурской области 57 новых случаев COVID-19
Фото: trends.rbc.ru

В Амурской области по данным на 21 июня лабораторно подтверждено 57 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Лидерами остаются Свободный и Благовещенск.

Из 57 случаев, выявленных по данным на 21 июня в Амурской области, прирост распределился следующим образом:

г. Свободный +22

г. Благовещенск +20

г.Тында +5

г.Шимановск +3

Тамбовский район +2

г. Райчихинск +2

Шимановский район +1

Благовещенский район +1

Магдагачинский район +1

Темп прироста за последние сутки – 4,4 %. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 169,61 на 100 тысяч населения.

По течению заболевания пневмония развилась у 43,6 %, ОРВИ – в 37,1 %, бессимптомная форма – в 19,3 % случаев. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 40 %.

448 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям Управлением Роспотребнадзора по Амурской области выдано 6 079 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 644 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2588 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2578 человек, в изоляторах – 10 человек.

Проведено 89 139 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 33 040 исследований (37 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • копеечка

    копеечка
    2 часа назад

    Тут некоторые скептики на форуме писали что Тынду не включили в статистику. Сегодня по статистике в Тынде 5 выявленных случаев, вчера было 3. Если их правильно сложить то получится 53, как и говорил глава администрации.

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Точно, как по дороге в райцентр из села. Туда 5 км и обратно 3 км. Итого 53 км до райцентра.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    копеечка

    Тут некоторые скептики на форуме писали что Тынду не включили в статистику. Сегодня по статистике в Тынде 5 выявленных случаев, вчера было 3. Если их правильно сложить то получится 53, как и говорил глава администрации.



  • Вахмурка

    Вахмурка
    1 час назад

    Самое время для парада и обнуления!

  • Вахмурка

    Вахмурка
    1 час назад

    Самое время для парада и обнуления!

  • in essence

    in essence
    55 минут назад

    АИ ни как не могет создать отдельную ветку с обновлением на каждый день пихая заезженную в ленту новостей

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