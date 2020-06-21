Свыше 2000 амурских школьников претендуют на путевки в «Артек»

Министерство образования и науки Амурской области призывает школьников активнее присоединяться к Всероссийскому конкурсу «Большая перемена». 23 июня - последний день подачи заявок.

Заявки на сайт Большаяперемена.онлайн подали более 870 тысяч старшеклассников, в том числе 2 020 школьников из Приамурья. Больше всего участников конкурса выбрали направления «Твори!», посвященное искусству и творчеству, «Будь здоров!», посвященное спорту и здоровому образу жизни, и «Создавай будущее!», посвященное науке и технологиям.

«После тестирования и творческого задания в этапе "Представь себя" школьников ждет "командная гонка" - этап решения кейсов, в который участник может пригласить любимого педагога и создать свою команду единомышленников из одноклассников и друзей», - отмечают организаторы.

Очные соревнования пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в Москве. В полуфиналы «Большой перемены» выйдут шесть тысяч школьников, финалистами станут 1,2 тысячи человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.

Ученики 10-х классов получат приз в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек» – один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по два миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.