В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Стоимость консервации мусоропроводов в многоэтажках составляет несколько тысяч рублей, эти расходы лягут на плечи жильцов. Но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.

Действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров, сказал «Известиям» первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов. Кроме того, они являются существенным препятствием для развития системы раздельного сбора мусора в России. Их наличие полностью исключает возможность переработки отходов, отметил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах или в крайнем случае использовать их только для одного вида отходов — к примеру, органических. Об этом говорится в письме ОП РФ, ВООП и Института развития правового общества в адрес главы Минстроя Владимира Якушева.

Также в качестве альтернативы общественники предлагают наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила пользования им. В числе самых частых нарушений — утилизация с его помощью крупных бытовых и строительных отходов.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов во всех проектируемых новых домах. Дорожную карту утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Минстрой должен к 1 августа подготовить предложения по внедрению нововведений, сообщают «Известия».

В Амурской области мусоропроводы в некоторых домах заварены. А действующие часто становились местом возгорания. В 2018 году в Благовещенске в доме по адресу улица Студенческая, 37 в подъезде между первым и вторым этажом взорвалась мусоропроводная труба. Пострадал человек. Впрочем, многие считают, что мусоропроводы нужны, особенно пожилым и маломобильным людям.