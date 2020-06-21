В Завитинске модернизируют городской стадион

В Завитинске на стадионе «Южный», который находится в одноимённом микрорайоне, начался ремонт. Здесь будет футбольное поле с натуральным покрытием. В этом году в Завитинске модернизируют и главный стадион города - «Факел».

Кроме места для игры в футбол преобразования коснутся беговых дорожек, которые сделают из резинового покрытия для безопасности бегунов. Для хоккеистов установят новую хоккейную коробку, а для тех, кто приходит на стадион позаниматься физкультурой, установят тренажёры.

Все работы проходят на деньги президентского гранта, который выиграл проект местного союза женщин «Навстречу здоровью», на средства, выделенные Завитинску в рамках инициативного бюджетирования, а также на деньги из районного бюджета.

В последний раз стадион «Южный» приводили в порядок два года назад. Тогда здесь сделали отсыпку беговых дорожек.

В этом году в Завитинске модернизируют и главный стадион города - «Факел». Благодаря программе «Газпром-детям» здесь заменят футбольное поле, сделав его искусственным, асфальт на беговых дорожках заменят на резиновое покрытие, а также благоустроят зоны для игры в волейбол и занятия городошным спортом. Кроме этого, на стадионе «Факел« сделают систему водоотведения, автопарковку, ограждение, освещение и заменят деревянные трибуны на пластмассовые.

На этом спортивные преобразования в городе не закончатся. В этом году районные власти планируют сделать спортплощадку для жителей района ПМК, отремонтировать пришкольный стадион № 5.

В прошлом году в Завитинске открылась малая спортплощадка для выполнения нормативов ГТО в рамках программы «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Региональные власти Приамурья активно развивают спорт. Так они выполняют поручение Президента страны Владимира Путина увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55% к 2024 году. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что перед властями стоит задача сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов.

Амурчанам доступны более 40 региональных спортивных федераций и более 90 видов спорта. Ими занимаются более 230 тысяч амурских спортсменов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.