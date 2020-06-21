Умер актер – звезда «Чужого» и «Властелина колец»

В возрасте 88 лет ушел из жизни британский актер Иэн Холм. В последние годы он страдал от болезни Паркинсона. Наибольшую популярность Холму принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. По его словам, Холм скончался из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. В последние годы она прогрессировала.

«Холм тихо ушел из жизни, находясь в больнице со своей семьей и своим опекуном, – рассказал агент Холма. – Очаровательный, добрый и чрезвычайно талантливый. Мы будем бесконечно скучать по нему».

Последние дни жизни Холма запечатлела его жена Софи де Стемпл. Серию портретов художница опубликовала в своем Instagram.

Ранее в этом месяце звезда «Властелина колец» Холм выразил сожаление по поводу того, что не смог принять участие в недавнем виртуальном воссоединении актеров. «Мне жаль, что я не смогу увидеть вас всех лично. Я скучаю по всем вам и надеюсь, что ваше приключение привело вас во многие места. Я нахожусь взаперти в своем домике Хоббита или на вершине холма», – поделился актер.

Свою карьеру Холм начал в Королевском театре Шекспира в Стратфорде. В начале 60-х он стал ведущим артистом, а уже в 1965 году удостоился специальной награды за лучшую мужскую роль в постановке «Генрих V» легендарного режиссера Питера Холла. В 1973 году он продолжил сотрудничество с Холлом, но уже в рамках кино, снявшись у него в фильме «Возвращение домой».

В 1976 году Холм в буквальном смысле ушел со сцены во время спектакля «Продавец льда грядет». По его словам, он внезапно испытал «сценический испуг». Спустя несколько лет актер признавался, что никогда не сможет забыть об этом инциденте подобно «шраму» на его памяти. Покинув театр, актер заинтересовался кино. Первое время это были эпизодические роли в лентах «Пушка Бофора», «О, что за чудесная война» и «Молодой Уинстон».

атем последовали роли в таких фильмах, как «На Западном фронте без перемен», «Огненные колесницы», «Пятый элемент», «Послезавтра» и «Авиатор». За роль атлета Гарольда Абрахамса в картине «Огненные колесницы» Холм номинировался на премию «Оскар». За эту же работу актер получил премию BAFTA и приз Каннского фестиваля.

Однако настоящую известность Холму принесли роли андроида Эша в фильме «Чужой» и Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». В образе приветливого и доброго хоббита актер также появился в двух лентах из трилогии «Хоббит», где его героя в молодости сыграл Мартин Фриман.

«Я никогда не повторяюсь, – заявил артист в интервью Los Angeles Times в 2000 году.– Я не кинозвезда, поэтому люди не требуют от меня, чтобы я всегда был одним и тем же».

К творчеству Шекспира, с которого все и началось, Холм вернулся в 1997 году. В Королевском национальном театре он сыграл Ричарда Львиное Сердце. В 1998 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство.

У Холма осталась четвертая жена Софи де Стемпл, а также пятеро детей от предыдущих браков, пишет Газета.ру.