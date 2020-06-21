«Коронавирусные» выплаты медикам сохранили еще на два месяца

В преддверии Дня медика, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с медицинскими работниками. На мероприятии прозвучало, что выплаты за работу с коронавирусными больными медицинские работники будут получать до августа, включительно.

«Дорогие друзья, в самом начале эпидемии были приняты особые меры по поддержке специалистов, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Напомню, что, во-первых, это стимулирующие выплаты: для их проведения в регионы были перечислены дополнительные ресурсы, необходимые для этого. А во-вторых, это специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях. Вы знаете об этом, я напомню: для врачей – 80 тысяч рублей в месяц; для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50; для младшего медперсонала, для фельдшеров, медсестёр и водителей экипажей машин – 25 тысяч рублей в месяц.

Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц.

«То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний – что называется, чистыми», – сказал президент.

Также прозвучало, что все дополнительные выплаты к зарплате должны быть учтены при расчете отпускных для медицинских работников, независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск. Поскольку это сопряжено с дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты, субъектам Федерации обещано оказать специальную поддержку на выплату этих средств.