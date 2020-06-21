В селах Тамбовского района выявили факты незаконной скупки мяса (видео)

В субботу, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео.

Покупатели, при этом, предлагали купить на мясо телок, быков и коров, а также обещали убой скота на месте. Хотя сейчас забой скота разрешено производить только на скотобойнях.

По информации Амурского управления ветеринарии, факты незаконной скупки мяса имели место в Жариково, Косицыно и Свободке.

Все необходимые материалы были незамедлительно переданы в службу Россельхознадзора, у которой есть полномочия привлекать к административной ответственности за подобные нарушения.

Причем, наказывают в этом случае не только покупателей, но и продавцов.

«О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, бизнесмены, предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если живой товар остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После автопрогулки по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль», – информируют в управлении ветеринарии Амурской области.