В селах Тамбовского района выявили факты незаконной скупки мяса (видео)
В субботу, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео.
Покупатели, при этом, предлагали купить на мясо телок, быков и коров, а также обещали убой скота на месте. Хотя сейчас забой скота разрешено производить только на скотобойнях.
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❗️В субботу, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео. ⠀ 🔴Покупатели, при этом, предлагали купить на мясо телок, быков и коров, а также обещали убой скота на месте. Хотя сейчас забой скота разрешено производить только на скотобойнях. ⠀ ❗️По информации Амурского управления ветеринарии, факты незаконной скупки мяса имели место в Жариково, Косицыно и Свободке. ⠀ ‼️Все необходимые материалы были незамедлительно переданы в службу Россельхознадзора, у которой есть полномочия привлекать к административной ответственности за подобные нарушения. Причем, наказывают в этом случае не только покупателей, но и продавцов. ⠀ 🔴«О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, бизнесмены, предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если живой товар остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После автопрогулки по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль», – информируют в управлении ветеринарии Амурской области.
По информации Амурского управления ветеринарии, факты незаконной скупки мяса имели место в Жариково, Косицыно и Свободке.
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«Скромный» нелегальный бизнес по-амурски. Накануне, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео. О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, «бизнесмены», предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если «живой товар» остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После «автопрогулки» по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль. #амурскаяобласть #приамурье #ветнадзор #ветеринария #скот #скупкаскота #животноводство #забой #крс #коровы
Все необходимые материалы были незамедлительно переданы в службу Россельхознадзора, у которой есть полномочия привлекать к административной ответственности за подобные нарушения.
Причем, наказывают в этом случае не только покупателей, но и продавцов.
«О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, бизнесмены, предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если живой товар остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После автопрогулки по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль», – информируют в управлении ветеринарии Амурской области.
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