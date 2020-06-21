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В селах Тамбовского района выявили факты незаконной скупки мяса (видео)

В селах Тамбовского района выявили факты незаконной скупки мяса (видео)

В субботу, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео.

Покупатели, при этом, предлагали купить на мясо телок, быков и коров, а также обещали убой скота на месте. Хотя сейчас забой скота разрешено производить только на скотобойнях.

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❗️В субботу, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео. ⠀ 🔴Покупатели, при этом, предлагали купить на мясо телок, быков и коров, а также обещали убой скота на месте. Хотя сейчас забой скота разрешено производить только на скотобойнях. ⠀ ❗️По информации Амурского управления ветеринарии, факты незаконной скупки мяса имели место в Жариково, Косицыно и Свободке. ⠀ ‼️Все необходимые материалы были незамедлительно переданы в службу Россельхознадзора, у которой есть полномочия привлекать к административной ответственности за подобные нарушения. Причем, наказывают в этом случае не только покупателей, но и продавцов. ⠀ 🔴«О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, бизнесмены, предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если живой товар остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После автопрогулки по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль», – информируют в управлении ветеринарии Амурской области.

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

По информации Амурского управления ветеринарии, факты незаконной скупки мяса имели место в Жариково, Косицыно и Свободке.

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«Скромный» нелегальный бизнес по-амурски. Накануне, 20 июня, незаконная скупка живого скота без необходимых в таких случаях документов шла в селах Тамбовского района. Факт нарушения, а также номера автомобиля попали на видео. О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, «бизнесмены», предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если «живой товар» остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После «автопрогулки» по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль. #амурскаяобласть #приамурье #ветнадзор #ветеринария #скот #скупкаскота #животноводство #забой #крс #коровы

Публикация от Управление ветеринарии АО (@amurvetupr)

Все необходимые материалы были незамедлительно переданы в службу Россельхознадзора, у которой есть полномочия привлекать к административной ответственности за подобные нарушения.

Причем, наказывают в этом случае не только покупателей, но и продавцов.

«О риске, которому подвергаются амурчане, покупающие сомнительное мясо, и речи нет. Об этом владельцы животных, как правило, не думают совсем. Однако, бизнесмены, предлагающие незаконный забой на месте и скупку без справок, не предупреждают о возможных санкциях и неприятностях, которые ждут продавцов. За реализацию скота (как и за нелегальный забой на подворье) без ветеринарных сопроводительных документов сельчан ждут штрафы и административные протоколы. Кроме того, если живой товар остановят на одном из постов, коровы вернутся домой. И в этом случае быстро их продать уже не получится. После автопрогулки по области животных поставят на 30-дневный карантин и ветеринарный контроль», – информируют в управлении ветеринарии Амурской области.

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#животные #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    всё сделано под Мироторг

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Я всегда покупаю мясо с машины, номер не запоминал, но на ней надпись "Луч". Но я теперь не знаю что делать, у меня нет разрешения на покупку. Подскажите где его можно взять или купить. И какая ответственность за покупку мяса без разрешения.

    Мне даже как то не ловко: я получается сдал продавцов мяса, вдруг у них нет разрешения. Ну их наверное все равно посадят за УБИЙСТВО животных.

    Ох горе то какое.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    У меня есть старая корова. За 180 000 готов отдать. На документы и покупателей мне насрать, лишь бы никуда не везти и справок не предъявлять и деньги налом сразу. Что я делаю не так?

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    DimonS

    У меня есть старая корова. За 180 000 готов отдать. На документы и покупателей мне насрать, лишь бы никуда не везти и справок не предъявлять и деньги налом сразу. Что я делаю не так?

    Хитрый же Вы однако: убивать животных на месте нельзя, "Кроме того, если «живой товар» остановят на одном из постов, коровы вернутся домой". Получается если Вы коровку (родимую, можно сказать члена семьи) продали, деньги получили, но она к Вам опять вернется.

  • Эльче

    Эльче
    1 час назад

    власть заботится о народе-как вы не понимаете

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    40 минут назад

    Растениеводство амурское угробили - утопили то есть своими ГЭСами ради бабла для москалей. А потом ноют, что ни один сельхозпроизводитель не хочет соей заниматься, и власть ни на что повлиять не может. Курятину вообще беру из Белгородского "Приосколья", т.к. "Амурского бройлера" есть невозможно. Так теперь последнего частника додавить решили своими скотскими нововведениями в виде скотобоен. Уже и до пчеловодов добрались. Это ж как надо народ ненавидеть и деньги любить? Или этот народ сам себя так ненавидит... Я что хотел сказать: за поправки к Конституции проголосовать ни в коем случае не забудьте. И не нойте тут потом.

  • Фермер

    Фермер
    36 минут назад

    Животноводство - сложнейший, рискованный бизнес, а в случае ЛПХ - тяжёлый, временами опасный труд!

    Если корова сломает ногу на пастбище или не встанет после тяжёлого отёла в коровнике, её как на "сертифицированный убойный пункт" доставить"?!

    Принятые решения по бойням:

    1. Не исполнены и не будут исполнены!

    2. Окончательно добивают амурские ЛПХ...

  • Фермер

    Фермер
    34 минуты назад

    Эльче

    власть заботится о народе-как вы не понимаете



    Отдельные чиновники, в силу волюнтаризма и возможно коммерческих причин ПОДСТАВЛЯЮТ ВЛАСТЬ!

  • Arbitr

    Arbitr
    23 минуты назад

    Вся политика для мироторга!

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