В библиотеку села Ивановка Приамурья пришли новые технологии

В селе Ивановка Амурской области создаётся модельная библиотека, которая будет оснащена по современным федеральным стандартам. Средства на ее обустройство - 10 миллионов рублей – выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура», проект также софинансируется из муниципального бюджета.

Работы идут с опережением графика. В помещении библиотеки проведён ремонт, заменены система отопления, окна, двери, освещение, сантехническое оборудование. Кроме того, фонд библиотеки пополнили более 4 тысячи изданий. Поставлено оборудование для организации студии робототехники, 3D-моделирования, поступила компьютерная и оргттехника, 3D-принтер, сканер, шлемы виртуальной реальной виртуальности, оборудование для автоматизации библиотечных процессов. Ожидается поступление оборудование специальной технологии для обслуживания слабовидящих и незрячих пользователей, интерактивное оборудование для юных читателей, звуковое оборудование. Завезена большая часть мебели, начинается ее расстановка. На стадии завершения и благоустройство территории - сделаны входные зоны, пандусы, заканчивается облицовка крыльца плиткой. Обновленное учреждение откроется для читателей в сентябре, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области. Подробнее - в блоге Культпросвет.

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#культура

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Наталья Наделяева