Сегодня многим не до праздника: первые лица города и области поздравили медиков Приамурья с Днем медицинского работника

В воскресенье, 21 июня, поздравления принимают медицинские работники Амурской области. С Днем медицинского работника медиков поздравили губернатор Приамурья и мэр Благовещенска Валентина Калита.

Амур.инфо приводит полный текст поздравлений.

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Дорогие медики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Гиппократ, которого называют отцом медицины, сказал: «Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству». Действительно, невозможно работать в медицине, не сострадая и не волнуясь за каждого пациента. Быть медиком – это призвание и огромная ответственность. Ведь мы доверяем вам самое важное – наши жизни.

Безусловную и безмерную ценность вашего труда особенно ярко показала пандемия коронавируса. Сейчас именно вы стоите на передовой борьбы за здоровье всего человечества.

В Амурской области много замечательных, преданных своей работе медиков. Сегодня праздник отмечают около 3 тысяч врачей, а также медицинские сестры, лаборанты, санитарки. Всего в медучреждениях Приамурье трудятся более 16 тысяч человек.

Развитию здравоохранения в регионе мы уделяем самое пристальное внимание. В этом году идет большой ремонт в детских поликлиниках, будут построены 26 ФАПов в сёлах Приамурья, приобретено 16 мобильных медицинских комплексов. Мы модернизируем оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, приобретаем технику для лечения онкологии. Продолжается обновление автопарка скорой помощи, в этом году наши медики совокупно получат более 40 новых машин. Мы стараемся делать все, чтобы медицинская помощь в регионе была более качественной и доступной. Ведь от этого зависят жизни и здоровье всех амурчан.

Конечно, сегодня многим нашим врачам будет не до праздника. Я говорю о тех медработниках, которые борются за жизни больных с новой коронавирусной инфекцией. Они работают в тяжелых условиях. Им – наша особая благодарность и низкий поклон за труд и верность избранной профессии. Главная задача сегодня – полностью обеспечить их средствами защиты и медикаментами, организовать все выплаты каждому, кому они полагаются.

Также сегодня хочу сказать слова благодарности всем медикам. Мы верим в вас, верим в ваш опыт и мудрость. Знаем, что вы всегда придете на помощь. Дорогие друзья! От всей души желаю всем здоровья, счастья и благополучия!», – обратился к медикам глава Амурской области Василий Орлов.

Свои поздравления работникам и ветеранам здравоохранения Благовещенска адресовала мэр Валентина Калита: «Ваша профессия полностью посвящена служению каждому жителю нашего города. Она требует от вас бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам – жизнь и здоровье. В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту. Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия».