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Кратковременные дожди, ночью до 2 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 22 июня

Кратковременные дожди, ночью до 2 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и в утренние часы местами туман.

Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 8…13 градусов выше нуля, по северу при прояснении – всего 2…7 градуса со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 18…23 градусов, по северу – при облачности и в дожде около 15 градусов.

В Благовещенске прогнозируется переменная облачность, во второй половине ночи и днем кратковременный дождь. Северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 12…14 градусов тепла, днем – 19…21 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    20 минут назад

    Вот такое лето!

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