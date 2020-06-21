Кратковременные дожди, ночью до 2 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и в утренние часы местами туман.

Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 8…13 градусов выше нуля, по северу при прояснении – всего 2…7 градуса со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 18…23 градусов, по северу – при облачности и в дожде около 15 градусов.

В Благовещенске прогнозируется переменная облачность, во второй половине ночи и днем кратковременный дождь. Северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 12…14 градусов тепла, днем – 19…21 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.