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С понедельника в Приморье начнут бесплатно тестировать желающих на COVID-19

С понедельника в Приморье начнут бесплатно тестировать желающих на COVID-19
Фото: pixabay.com

С 22 по 29 июня пройдет бесплатное тестирование детского и взрослого населения в Приморье на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте регионального Роспотребнадзора или Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае.

Как пояснила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены.

«Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени)», – сообщила глава ведомства.

В Минздраве Приморья пояснили, что тестирование будет проходит в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.

Первыми такое тестирование прошли медицинские работники, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными. Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем, сообщает ИА PrimaMedia.

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#Дальний Восток #здоровье #коронавирус #медицина

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