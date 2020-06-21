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сегодня, 11:17 0

Несколько амурчан стали жертвой мошенника, бравшего деньги за установку натяжного потолка

В Благовещенске задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина. Он обманывал желающих установить себе натяжной потолок.

Предварительно установлено, что потерпевшие, видели в Интернете его объявление по установке натяжного потолка, звонили мастеру, скидывали ему посредством мессенджера замеры комнаты, переводили на его счет задаток – 50% оплаты. Однако «мастер» с деньгами исчезал.

От действий злоумышленника пострадали несколько амурчан, трое из которых жители Магдагачинского района. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ.

Сотрудники областного уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Магдагачинскому району выяснили, что подозреваемый находится в областном центре. Сыщики разработали и провели операцию, в результате которой мужчину задержали.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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#закон #происшествия

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