Очевидцы: в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой (видео)
В ночь на 21 июня в областном центре Приамурья возле одного из заведений произошла массовая потасовка. Кроме того, очевидцы слышали и звуки выстрелов. Правоохранители проводят проверку.
Случившееся горожане, проживающие рядом с место инцидента, засняли на камеру мобильного телефона. По словам очевидцев, драка была возле развлекательного заведения, расположенного в микрорайоне. В социальных сетях строят предположения, что участники потасовки – отдыхавшие в заведении посетители. При этом, на фоне пандемии все развлекательные заведения должны быть закрыты, а кафе – работать только «на вынос».
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❗️Сегодня ночью жителям микрорайона, которые проживают в районе караоке-бара по улице Кантемирова, ночью было не до сна. ‼️Как сообщили очевидцы событий, там произошла потасовка со стрельбой. Один из свидетелей произошедшего пояснил, что это были отдыхающие из ближайшего заведения. Подробности уточняются.
Как рассказали в амурском управлении МВД, сообщение в полицию об инциденте возле одного из кафе города поступило приблизительно в 3:15 ночи. Проводится проверка, устанавливаются участники и подробности происшествия.
Сообщений в полицию о том, что кто-то из пострадавших обратился за медицинской помощью в больницу, не поступало.
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