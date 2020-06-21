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сегодня, 10:45 7

Очевидцы: в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой (видео)

Очевидцы: в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой (видео)
Фото: скриншот видео

В ночь на 21 июня в областном центре Приамурья возле одного из заведений произошла массовая потасовка. Кроме того, очевидцы слышали и звуки выстрелов. Правоохранители проводят проверку.

Случившееся горожане, проживающие рядом с место инцидента, засняли на камеру мобильного телефона. По словам очевидцев, драка была возле развлекательного заведения, расположенного в микрорайоне. В социальных сетях строят предположения, что участники потасовки – отдыхавшие в заведении посетители. При этом, на фоне пандемии все развлекательные заведения должны быть закрыты, а кафе – работать только «на вынос».

Как рассказали в амурском управлении МВД, сообщение в полицию об инциденте возле одного из кафе города поступило приблизительно в 3:15 ночи. Проводится проверка, устанавливаются участники и подробности происшествия.

Сообщений в полицию о том, что кто-то из пострадавших обратился за медицинской помощью в больницу, не поступало.

Просмотров всего: 2269

#происшествия

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Комментарии
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  • mil

    mil
    1 час назад

    Чтобы вести бесплатную страничку в фейсбуке нужны грантовые средства? Совсем обалдели! Это ж сколько бабла в городе, что раздают уже на фейсбук!

    p.s. первый коммент удалили через 2 секунды!

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    "В воскресенье, 21 июня, произойдет кольцеобразное затмение Солнца".

    Для кого то не проходит бесследно Обострение).

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Ну вот, а если бы тихо разошлись, то никто бы не узнал как крутые люди отдыхают. Для таких зафиксировать свою крутизну не мешает даже короновирус.

  • postal

    postal
    54 минуты назад

    Так увеселительные заведения должны быть закрыты,не???

  • Б-29

    Б-29
    53 минуты назад

    Раньше "Медведица" была неплохим заведением. Да и симпатичных и доступных девчонок всегда было много.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    53 минуты назад

    Быдло вышло из карантина.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    31 минута назад

    milЧтобы вести бесплатную страничку в фейсбуке нужны грантовые средства? Совсем обалдели! Это ж сколько бабла в городе, что раздают уже на фейсбук!

    p.s. первый коммент удалили через 2 секунды!


    Да кому ты нужен склеротик? Пишешь в одном месте, потом теряшь мысль и ищешь в другом...

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