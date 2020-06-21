Очевидцы: в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой (видео)

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В ночь на 21 июня в областном центре Приамурья возле одного из заведений произошла массовая потасовка. Кроме того, очевидцы слышали и звуки выстрелов. Правоохранители проводят проверку.

Случившееся горожане, проживающие рядом с место инцидента, засняли на камеру мобильного телефона. По словам очевидцев, драка была возле развлекательного заведения, расположенного в микрорайоне. В социальных сетях строят предположения, что участники потасовки – отдыхавшие в заведении посетители. При этом, на фоне пандемии все развлекательные заведения должны быть закрыты, а кафе – работать только «на вынос».

Как рассказали в амурском управлении МВД, сообщение в полицию об инциденте возле одного из кафе города поступило приблизительно в 3:15 ночи. Проводится проверка, устанавливаются участники и подробности происшествия.

Сообщений в полицию о том, что кто-то из пострадавших обратился за медицинской помощью в больницу, не поступало.