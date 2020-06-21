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С понедельника очередная часть Благовещенска останется без горячей воды

С понедельника очередная часть Благовещенска останется без горячей воды
Фото: pixabay.com

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. С понедельника, 22 июня, энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 3. В результате еще одна часть города останется без горячей воды.

Специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали Центрального района, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

В связи с этим с 8 часов понедельника 22 июня будет приостановлена подача горячего водоснабжения в части города от улицы Пролетарская до улицы Красноармейская, между улицами Богдана Хмельницкого и Железнодорожная. Горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 3 июля, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация».

С полным графиком отключения горячей воды в Благовещенске можно ознакомиться по ссылке.

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#ЖКХ

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