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Россиян ждет уникальное солнечное затмение

Россиян ждет уникальное солнечное затмение
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 21 июня, произойдет кольцеобразное затмение Солнца. В 2020 году это необычное солнечное затмение выпадает на день летнего солнцестояния. Еще раз в 21 веке эти астрономические события выпадут на один и тот же день только однажды – уже в 2039 году.

Кольцевая фаза этого солнечного затмения будет видна из некоторых частей Африки, включая Центральноафриканскую Республику, Конго и Эфиопию; к югу от Пакистана и Северной Индии; в Китае. Если позволит погода, люди в этих районах увидят огненное кольцо.

Наибольшая фаза затмения (0,994) наступит в 9:40 по московскому времени и будет видна на высоте 83° над горизонтом в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала. Кольцеобразная фаза будет длиться всего 38 секунд. Ширина полосы кольцеобразного затмения уменьшится до 22 километров.

В Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах.

В России затмение с небольшой фазой будет видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости затмения будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга (наибольшая фаза равна нулю). Эта линия пройдет в Европейской части России по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми, а далее перейдет в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море. При наблюдениях из этих районов интересна фиксация моментов касания дисков Солнца и Луны и наблюдения лунных гор.

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Онлайн-трансляцию затмения будет вести сайт timeanddate.com.

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#природа

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Комментарии
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  • Epimetey

    Epimetey
    2 часа назад

    Могли б и время указать. Погода в Б. не ахти какая, но не по всей же области?

    Obscuration: 14.21%

    Start of partial eclipse (C1) : 15:56:16.1

    Maximum eclipse : 16:45:11.8

    End of partial eclipse (C4) : 17:31:12.3

    (время уже местное (для Благовещенска))

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