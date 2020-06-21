В Амурской области самый высокий коэффициент распространения COVID-19 – в Тамбовском районе

Правительство Амурской области продолжает публиковать оперативную информацию по коронавирусу в регионе. По состоянию на субботу, 20 июня, коэффициент распространения инфекции в области равнее 1. В Тамбовском районе эта цифра – 4,2, в Благовещенске – 1,7, в Тынде и Благовещенском районе – 1,5.

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 588 человек, из них в Благовещенске – 1 089, в Свободном – 577).

По состоянию на 20 июня на новую коронавирусную инфекцию проведено 87 154 исследований, в том числе за последние сутки – 1 907.

На изоляции по месту жительства находится 2 578 человек, в изоляторах – 10, в обсерваторе – 0, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало Амур.инфо, по последним данным, в Амурской области за сутки выявлено 53 новых случаев COVID-19. Таким образом, с нарастающим итогом в регионе выявлено 1 283 случая новой коронавирусной инфекции, 444 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (515 человек), Благовещенского района (31 человек) Белогорска (39 человек), Тынды (82 человека), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (37 человек), Свободного (325 человек), Шимановска (46 человек), Шимановского района (9 человек), пгт. Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (15 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (11 человек), Константиновского района (4 человека), Сковородинского района (30 человек), Тындинского района (8 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (28 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (18 человек), Архаринского района (2 человека). По состоянию на 20 июня зарегистрировано 7 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Также в за сутки получено около 50 подтвержденных на коронавирус тестов из нового очага в ГАУЗ Тындинской больнице. Вирус выявили как у пациентов, так и у медиков. При этом, большинство из них – бессимптомные носители, которые в статистику не попадают, сообщила мэр Тынды Марина Михайлова.