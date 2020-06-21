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В Белогорске осудили бизнесвумен, давшую чиновнику мэрии крупную взятку

В Белогорске вынесли приговор предпринимательнице, которую судили за дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы, а также присудил заплатить крупный штраф. При этом, если приговор вступит в силу, за решетку она попадет не сразу, а только через несколько лет.

Как установлено следствием и судом, осужденная в период с середины декабря 2018 года по апрель 2019 года передала председателю комитета имущественных отношений администрации города Белогорска через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей. За эту сумму чиновнрик должен был обеспечить ей победу в муниципальных торгах по продаже муниципального имущества, а также недопустить других претендентов к конкурсным процедурам.

Преступление было выявлено сотрудниками амурского УФСБ России.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере». Ей было назначено наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафа в размере 16 миллионов рублей. Однако за решетку она попадет не сразу.

«В связи с наличием у осужденной малолетнего ребенка, исполнение приговора в части отбытия наказания в виде лишения свободы, отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста», – сообщает амурское следственное управление.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело по обвинению председателя комитета имущественных отношений администрации города Белогорска в совершении преступления, предусмотренного пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» находится на рассмотрении в суде.

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#Белогорск #закон

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