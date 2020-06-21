Выбор читателей за 20 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 20 июня.

Второй летний месяц может подхватить эстафету, брошенную июнем. Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым. Теплее обычного июль будет в Амурской области.

20 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 53 новых случая новой коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии на территории региона выявлено 1 283 случая COVID-19.

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

С 15 по 19 июня на территории Чигирей в районе улицы Алексеевская дождевая вода разрушила дорогу и затопила септик. Жителей села просят не допускать детей к месту происшествия.