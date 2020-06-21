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Выбор читателей за 20 июня

Выбор читателей за 20 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 20 июня.

В Гидрометцентре рассказали, каким будет июль в Амурской области

Второй летний месяц может подхватить эстафету, брошенную июнем. Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым. Теплее обычного июль будет в Амурской области.

В Амурской области выявлено 53 новых случая коронавируса

20 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 53 новых случая новой коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии на территории региона выявлено 1 283 случая COVID-19.

Стало известно, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

В Чигирях ввели режим чрезвычайной ситуации

С 15 по 19 июня на территории Чигирей в районе улицы Алексеевская дождевая вода разрушила дорогу и затопила септик. Жителей села просят не допускать детей к месту происшествия.

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#Обзор #интернет #СМИ

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