Амурские художники издали каталог передвижной выставки, которая путешествует по региону

Амурский союз художников издал каталог передвижной выставки «Поступь звонкая страны». В нем собраны работы 19 мастеров разных лет. Проект реализуется на средства муниципального гранта.

«Каталог передвижной выставки работ амурских живописцев "Поступь звонкая страны" мы выпустили совсем не к дню голосования по поправкам. И звонкая поступь на выставке отражает не сегодняшний день, увы... На этой выставке представлены замечательные картины наших художников, написанные в советское время. Стройки, ударный труд, молодость, романтика... А каталог - просто вклад в историю амурской живописи, одна небольшая страничка. Но - своевременная. Рад его выходу. Спасибо издательству "Царское слово"! - рассказал куратор проекта Павел Савинкин. - В каталоге на данном этапе работы собрано 19 художников, но и выставки основные впереди, а значит, и работа над каталогом продолжится. Значит, появятся и другие имена. В настоящий момент на страницах каталога можно встретить имена Анатолия Тахаева, Владимира Серебрякова, Сергея Попова, Анатолия Ефремова и многих других».

Проект «Поступь звонкая страны» реализуется на средства муниципального гранта в сфере культуры. В его рамках Амурский союз художников готовит передвижные выставки, которые показывает на разных площадках. Выставки проходят не только в Благовещенске, были в Белогорске и в Ивановке.

На каких еще площадках можно увидеть работы амурских художников, можно прочитать в блоге Культпросвет.