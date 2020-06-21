Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость
сегодня, 12:37 0

Амурские художники издали каталог передвижной выставки, которая путешествует по региону

Амурские художники издали каталог передвижной выставки, которая путешествует по региону

Амурский союз художников издал каталог передвижной выставки «Поступь звонкая страны». В нем собраны работы 19 мастеров разных лет. Проект реализуется на средства муниципального гранта.

«Каталог передвижной выставки работ амурских живописцев "Поступь звонкая страны" мы выпустили совсем не к дню голосования по поправкам. И звонкая поступь на выставке отражает не сегодняшний день, увы... На этой выставке представлены замечательные картины наших художников, написанные в советское время. Стройки, ударный труд, молодость, романтика... А каталог - просто вклад в историю амурской живописи, одна небольшая страничка. Но - своевременная. Рад его выходу. Спасибо издательству "Царское слово"! - рассказал куратор проекта Павел Савинкин. - В каталоге на данном этапе работы собрано 19 художников, но и выставки основные впереди, а значит, и работа над каталогом продолжится. Значит, появятся и другие имена. В настоящий момент на страницах каталога можно встретить имена Анатолия Тахаева, Владимира Серебрякова, Сергея Попова, Анатолия Ефремова и многих других».

Проект «Поступь звонкая страны» реализуется на средства муниципального гранта в сфере культуры. В его рамках Амурский союз художников готовит передвижные выставки, которые показывает на разных площадках. Выставки проходят не только в Благовещенске, были в Белогорске и в Ивановке.

На каких еще площадках можно увидеть работы амурских художников, можно прочитать в блоге Культпросвет.

Просмотров всего: 7

#культура

распечатать


Культура 1

В Амурской области художники открыли виртуальную галерею картин
Культура 1

В Благовещенске создают альбом воспоминаний участников Великой Отечественной войны
Культура 5

Осенью в Благовещенск съедутся известные российские литераторы
Культура

Директор Амурской филармонии Ольга Смирнова раскрыла секреты «Белого концерта» ко Дню медика
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь