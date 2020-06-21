В Амурской области художники открыли виртуальную галерею картин

Амурские художники создали группу для общения и проведения виртуальных выставок. Сообщество на Facebook создано и будет администрироваться на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства. В сообществе будет собираться информация, в том числе вестись и архив.

Грант выиграл Амурский союз художников, его цель - популяризация произведений искусства. Проект называется «Поступь звонкая страны» и предполагает проведение передвижных выставок. Одна из них прошла в День города, 2 июня, возле Дома художника. Проект «Поступь звонкая страны» – это результат сотворчества Амурской организации Союза художников, Амурского медицинского колледжа и управления культуры администрации Благовещенска.

«При подготовке художественной выставки «Первая. Большая» – помните, пару лет назад прошла такая в областном краеведческом музее? – столкнулся с тем, что о многих наших амурских художниках сохранилось очень мало сведений. А о некоторых вообще ничего найти не удалось! Что и было потом отражено в каталоге выставки строчками: «Биографические данные отсутствуют». И это о людях, которые писали историю области, создавали портреты современников, сделали большой вклад в культуру – прямо скажем – всей страны!



Чтобы хоть как-то восполнить этот пробел, давайте вместе создавать историю художественной мысли Приамурья. Хотя бы попытаемся. Знаю, что сейчас по крупицам собирает факты из жизни живописцев и художник Александр Гассан. Кое-какие данные можно найти в Амурской организации Союза художников России. В архиве. В музее. Кто что слышал, кто что знает – давайте делиться своими знаниями. Договорились? - пояснил куратор галереи Амурского медицинского колледжа Павел Савинкин. - Вместе с Амурским союзом художников и управлением культуры администрации Благовещенска мы создали интернет-площадку, на которой будем обмениваться своими знаниями о художниках. Я буду что-то рассказывать, вы пишите.

Давно пришла пора написать большую книгу о наших художниках – о ныне живущих и тех, кто уже ушёл. Ведь бывает так – ходили с ним по одним улицам, а ничего о них не знали… Если мы будем обмениваться своими знаниями, я думаю, что история нашей живописной мысли обретёт некую форму – книги ли, интернет-сообщества – главное, что мы будем знать о наших творцах-соотечественниках».

«Фейсбук был выбран, прежде всего, из соображений удобства. По сравнению с другой популярной соцсетью, здесь нет ограничения на количество знаков в тексте, здесь можно без труда поделиться понравившимся постом, прокомментировать его», – поясняет представитель управления культуры администрации Благовещенска Елена Алексеева.

О творчестве каких художников уже рассказали в виртуальной галерее, можно узнать в блоге Культпросвет.