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Генпрокуратура: в Приамурье не обеспечили сохранность лесов от огня

Генпрокуратура: в Приамурье не обеспечили сохранность лесов от огня
Фото: амурское управление МЧС Росссии

В России с начала года произошло более 6 тысяч лесных пожаров общей площадью свыше 990 тысяч гектаров, в ряде регионов местные власти недостаточно обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности в лесах. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.

Больше всего лесных пожаров с начала года произошло в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском и Хабаровском краях, Брянской, Иркутской, Смоленской, Кемеровской областях и Еврейской автономной области, сообщает «Парламентская газета».

«Одними из основных причин лесных пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с огнем в лесах, а также умышленные поджоги сухой травы», — сказано в сообщении.

Повышенное внимание органов прокуратуры понадобилось в Марий Эл, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской, Саратовской, Смоленской областях. Органы местного самоуправления в этих регионах не обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности на территориях населенных пунктов, соседствующих с лесами.

Так, несвоевременно проводились мероприятия по оборудованию и обновлению минерализованных полос, очистке местности от сухой растительности и других горючих материалов. Не была организована должным образом работа с населением по профилактике возникновения природных пожаров и соблюдению запрета на проведение сельскохозяйственных палов, пояснили в ведомстве.

Ранее в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил дать лесным инспекторам право штрафовать нарушителей за умышленные поджоги.

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#пожары #природа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    губернатора сменят?

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