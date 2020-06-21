В Благовещенске создают альбом воспоминаний участников Великой Отечественной войны

В Благовещенске создают альбом «Победа: одна на всех».В сборник войдут письма и воспоминания амурчан о родственниках-ветеранах Великой отечественной войны разных национальностей.

Проект реализует городская «Ассоциация пожилых людей» на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

Основная идея сборника - представить участников войны из всех республик бывшего Советского Союза, показать, что победа в 45-ом – победа многонациональная, одна на всех.

«Мой отец родом из Казахстана, до войны, кроме своего Казалинска, нигде не бывал. А когда довелось участвовать в боях на подступах к Сталинграду, защищал этот город как родной, воспринимая страну как единое целое,- рассказывает куратор проекта Сергей Утенбергенов. – И это ощущение целостности было решающим фактором победы нашего народа».

Помимо воспоминаний об участниках войны в сборник войдут фотографии памятников героям, установленным в республиках бывшего Союза. После выпуска памятного альбома организаторы планируют организовывать встречи со школьниками на патриотические темы.

Новый благовещенский проект, посвященный 75-летию Победы, презентуют 3 сентября - в день воинской славы России в честь окончания Второй мировой войны, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Больше фото - в блоге Культпросвет.