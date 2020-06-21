Гороскоп 21 июня: Девам не стоит грустить, а Стрельцы готовятся к новому этапу в жизни

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Близнецах.

Овен. День, отражающий Вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы окружение состояло из надежных людей. Удвойте свою заботу о близких.

Телец. День равновесия и покоя. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Именно сегодня Вы сможете заложить основу для своего материального благополучия. Однако к вечеру может вспыхнуть взаимное недовольство. Но скоро Вы снова будете радовать друг друга своим присутствием.

Близнецы. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Не начинайте новых дел, избегайте тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу.

Рак. Неблагоприятный день. Не исключено, что Ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности Вы не найдете понимания с близкими людьми. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью, особенно, к качеству питания.

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Лев. Сегодня Вам грозят недоразумения в отношениях с окружающими, но если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Будьте бдительны и не вздумайте принимать глобальных решений. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами. Наведите порядок в документах.

Дева. Сегодня нельзя грустить и унывать, хотя Вы почувствуете необъяснимую тревогу. Не занимайтесь домашними делами, отдохните в кругу семьи. Желательно провести вечер при свечах, максимально сократив электрическое освещение.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне. Однако Вы сможете добиться полного успеха только при условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу. Избыток энергии может оказаться разрушительным, несмотря на то, что Вас будет отличать глубокое чувство ответственности, любовь к порядку и прилежание.

Скорпион. Конфликты сегодня могут возникнуть масштабные, поэтому держите все мысли о других людях при себе. День связан с материальными потерями или неудачами в сфере личной жизни. Возможно, отрицательную роль сыграет зависть и недоброжелательство окружающих Вас людей.

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Стрелец. День символизирует подготовку к более активному циклу, который начнется со следующей недели. Этот день благоприятен для осмысления достижений и проблем в вашей жизни. Хорошо наводить порядок в делах. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми. Будьте готовы к новому этапу в жизни.

Козерог. Сегодня Козерог может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Козерог способен на непродуманные траты. День подъема творческой активности, который может сильно повлиять на профессиональную деятельность, карьеру, на отношения с друзьями.

Водолей. Продолжайте мечтать, сегодня это особенно важно, ведь Ваши заветные желания начнут сбываться. День символизирует защиту собственных интересов. Многим бизнесменам придется столкнуться с жесткой позицией партнеров, что заставит пересмотреть предыдущие договоренности. Можете рассчитывать на помощь покровителей.

Рыбы. Положительные тенденции обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Хороший день для путешествий, отдыха на природе. Нельзя суетиться и придавать значение мелким неприятностям. День проходит под знаком духовного преображения,милости, преодоления сомнений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев