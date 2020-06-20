Мэр Тынды сообщила о 50 новых случаях COVID-19 в городской больнице

Глава администрации Тынды Марина Михайлова сообщила о новом очаге коронавируса в городе. Мэр, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, 20 июня заявила, что за последние сутки в «Тындинской больнице» получено около 50 новых подтвержденных тестов на COVID-19.

О эпидемической ситуации в столице БАМа Марина Михайлова рассказала в своем Инстаграме.

«В связи с резким ухудшением эпидобстановки на конец сегодняшнего дня по рекомендации Роспотребнадзора, к сожалению, вынуждена отменить постановление об ослаблении мер в отношении точек общепита. По сведениям Роспотребнадзора, на данный момент за сутки (!!!) получено около 50 (!!!) подтвержденных на Ковид-19 тестов из нового очага в ГАУЗ Тындинской больнице – пациенты и медики. Большинство из них – бессимптомные носители, которые в статистику не попадают. Терапия и детство закрыты и переведены в госпиталь. Очаг локализован», – говорится в сообщении мэра.

В связи со вспышкой инфекции и ухудшением ситуации в городе. Было отменено решение об открытии общепита. Открыть предприятия общественного питания планировалось с 21 июня, после заседания городского оперативного штаба по коронавирусу. Кафе и столовые собирались открыть при условии работы до 18:00, при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. После 18:00 можно было работать только на вынос.

Однако это решение так и не вступило в силу. Через несколько часов Марина Михайлова сообщила об отмене послаблений.

«В такой ситуации кафе, столовые и рестораны работать не могут! Ждем стабилизации ситуации. Дорасслаблялись, называется. Мне, правда, очень жаль. Так хотелось поддержать предпринимателей и обычным тындинцам дать возможность цивилизованно за чашкой кофе посидеть! Увы», прокомментировала ситуацию глава города в продолжении своей публикации.

В комментариях к публикации Марина Михайлова уточнила, что на отмене решения по общепиту настоял Роспотребнадзор, а кафе теперь оповещают с помощью мессенджеров.

По информации амурского Роспотребнадзора, в Приамурье 20 июня было зафиксировано 53 новых случая коронавируса. Три из них ‒ в Тынде.