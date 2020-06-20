Умер известный амурский аграрий Александр Седых

20 июня на 59 году ушел из жизни начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Александр Седых. Прощание и похороны состоятся 22 июня.

Александр Анатольевич родился в 1961 году в селе Марково Благовещенского района. Здесь же после службы в армии и окончания Благовещенского сельскохозяйственного института он начал свой трудовой путь агрономом «Совхоза имени 50-летия СССР».

Вся жизнь Александра Седых была связана с развитием сельского хозяйства Приамурья. После совхоза и ЗАО «Марковское» работал в «Государственной семенной инспекции», откуда перешел в областной департамент АПК (позднее ставший министерством сельского хозяйства Амурской области).

Прощание с Александром Анатольевичем состоится 22 июня в ритуальном зале АОКБ на Воронкова с 12:00 до 13:00. Погребение пройдет на марковском кладбище в Благовещенском районе.

Амур.инфо выражает соболезнование сыну Александра Анатольевича, главе Благовещенского района Евгению Седых.