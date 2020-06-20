Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:57 2

Умер известный амурский аграрий Александр Седых

Умер известный амурский аграрий Александр Седых

20 июня на 59 году ушел из жизни начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Александр Седых. Прощание и похороны состоятся 22 июня.

Александр Анатольевич родился в 1961 году в селе Марково Благовещенского района. Здесь же после службы в армии и окончания Благовещенского сельскохозяйственного института он начал свой трудовой путь агрономом «Совхоза имени 50-летия СССР».

Вся жизнь Александра Седых была связана с развитием сельского хозяйства Приамурья. После совхоза и ЗАО «Марковское» работал в «Государственной семенной инспекции», откуда перешел в областной департамент АПК (позднее ставший министерством сельского хозяйства Амурской области).

Прощание с Александром Анатольевичем состоится 22 июня в ритуальном зале АОКБ на Воронкова с 12:00 до 13:00. Погребение пройдет на марковском кладбище в Благовещенском районе.

Амур.инфо выражает соболезнование сыну Александра Анатольевича, главе Благовещенского района Евгению Седых.

Просмотров всего: 665

#Благрайон #память #сельское хозяйство

распечатать


Происшествия 3

В Чигирях ввели режим чрезвычайной ситуации
Общество 3

В Верхнеблаговещенском круглосуточно откачивают воду (фото)
Общество 3

Большинство участников опроса Амур.инфо против объединения Благовещенска и Чигирей
Происшествия

Найдена девочка-подросток, пропавшая в Приамурье две недели назад
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

    Соболезнования родным и близким...

  • амурская алена

    амурская алена
    10 минут назад

    Соболезнование родным,невосполнимая утрата,горе...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь