ЧП на Зейском водохранилище: перевернулась лодка с людьми, одного человека ищут больше суток

В Зейском районе 19 июня перевернулась лодка в которой находилось четыре человека. Двух людей, включая ребенка спас из воды участковый, водителя лодки ищут спасатели.

В трех километрах от поселка Верхнезейск Зейского района в заливе Башкирский перевернулась моторная лодка с четырьмя гражданами на борту. Это произошло примерно в 200 метрах от берега.

По сведению ЕДДС Зейского района 19 июня, ориентировочно в 19:30, на Зейском водохранилище в районе поселка Верхнезейска произошло чрезвычайное происшествие. Дюралевая моторная лодка с 4 людьми на борту двигалась со стороны села Бомнак в Верхнезейск. На борту лодки находился водитель – житель Верхнезейска, две женщины и ребенок. Знакомые вплавь отправились из Бомнака для того чтобы успеть на пассажирский поезд из Верхнезейска. Подплывая к Верхнезейску на глазах у очевидцев – жителей поселка, лодка перевернулась. Женщины и ребенок смогли ухватиться за лодку, а мужчина, оглушенный плавсредством, не показался на поверхности, сообщили Амур.инфо в пресс-службе администрации Зейского района.

Со слов очевидцев, лодку резко бросило в сторону и опрокинуло. Они сообщили о случившемся участковому уполномоченному полиции Верхнезейска Максиму Грошеву. Полицейский вместе со своим знакомым, у которого имелась резиновая лодка, выдвинулись на помощь людям. По пути увидели движущуюся навстречу по берегу женщину. Как выяснилось, она являлась пассажиркой перевернувшейся лодки, и после случившегося смогла самостоятельно добраться до берега, сообщила пресс-служба Амурского УВД.

Гражданка сообщила, что в воде находятся люди и им нужна помощь. Женщину посадили в лодку и направились к месту происшествия. Когда приблизились к перевернувшемуся судну, увидели, что из воды выглядывал только край плавсредства, за который держались ребенок и женщина. Участковый вместе со своим знакомым вытащили обоих из воды, доставили на берег и передали работникам скорой помощи.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Амурской области

Пресс-служба Амурского управления МВД сообщила, что благодаря оперативным, грамотным действиям полицейского и местного жителя спасены жизни двоих людей. Температура воды в данном водохранилище в настоящее время не превышает плюс 10 градусов.

Пострадавшую в аварии женщину госпитализировали.

«Женщина санавиацией доставлена в Зейскую больницу. Состояние компенсированное. Врачи оказывают необходимую помощь» – сообщили Амур.инфо в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

В настоящий момент проводятся поиски водителя лодки – мужчины, 1973 года рождения. Информацией о том жив человек или нет в полиции не располагают.

В Амурском управлении МЧС корреспонденту Амур.инфо сообщили, что на месте происшествия работают спасатели, тело мужчины до сих пор не найдено.

«Глубина воды в месте происшествия более 20 метров, на такой глубине работа водолазов невозможна, поэтому из Зеи были направлены специалисты поисково-спасательной группы и ГИМС для обнаружения пропавшего. На поисках задействованы 6 человек и 2 плавсредства», – говорится в сообщении ЕДДС Зейского района.