Осенью в Благовещенск съедутся известные российские литераторы

В Благовещенске пройдет «Берег». В прошлые годы книжный фестиваль под названием «День книги» собирал в столице Приамурья известных российских писателей и стал заметным событием в жизни региона. В этом году встреча литераторов, издателей и читателей запланирована на 3 и 4 октября.

«День книги» пройдет на средства сразу двух грантов: президентского и муниципального. Общая сумма - более 1,3 миллиона рублей.

В течение 5 лет в Благовещенске силами управления культуры мэрии города проводился общественно-писательский форум «Столичные издания XXI века». С 2018 года форум объединился с проектом «День книги», книжным фестивалем, проводимым энтузиастами книжной культуры. В результате объединения двух проектов, взаимодействия двух команд, удалось создать яркий, интересный и содержательный книжный фестиваль. Аудитория проекта — жители Благовещенска и гости города всех возрастов. Фестиваль «День книги» — это лектории для взрослых и детей, в которых принимали участие местные авторы и несколько писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока.

Положительная обратная связь, полученная организаторами проекта в 2018 году, позволила оценить читательский потенциал Благовещенска. В городе существует мощный общественный запрос на культурные события, особенно связанные с литературой, чтением. Встречи с писателями привлекли большую и заинтересованную аудиторию.

В 2020 году «День книги» был запланирован на 25 апреля. Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль было решено перенести. Оргкомитет фестиваля принял решение о проведении мероприятий в течение двух дней — 3 и 4 октября 2020 года.

Осенью 2019 муниципальная информационно-библиотечная система Благовещенска своими силами провела книжный форум «Книжная осень», который также привлек внимание жителей города.

В связи с изменением сроков и продолжительности проекта было принято решение о смене названия фестиваля, теперь он называется «Берег», он объединит опыт организаторов трех проектов и станет важнейшим событием года в регионе в области литературы, пропаганды книги и чтения.

«После фестиваля в городе могут появиться новые книжные проекты, магазины, точки притяжения любителей литературы. Форум дает возможность жителям города познакомиться с новинками литературы, в библиотеках появляются новые книги. Фестивали выполняют важную просветительскую функцию», сообщается на странице проекта на сайте президентских грантов.

Какие мэтры российской литературы приедут на фестиваль, организатор Анастасия Болотина рассказала в блоге Культпросвет.