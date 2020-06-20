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Прокуратура проводит проверку по факту отключения горячей воды в Астрахановке

Прокуратура проводит проверку по факту отключения горячей воды в Астрахановке

Амурская прокуратура начала проверку по ситуации с отключением горячего водоснабжения жителей трех многоквартирных домов в Астрахановке. Надзорный орган выяснит, кто собственник котельной, обеспечивающей теплоснобжение в этом районе.

Ситуация с отключением домов в отдаленном районе Благовещенска получила новое развитие. Как сообщало Амур.инфо, с окончанием отопительного сезона в квартирах дома 53 на улице Садовой и еще в двух домах по переулку Ученическому отключили горячую воду. Жителям поставили условие – либо их дом устанавливает общедомовые счетчики на отопление и заключает договор на теплоснабжение, либо мыться им придется в ледяной воде.

В прокуратуре журналисту Амур.инфо пояснили, что уполномоченные органы будут также проверять исполнение полномочий администрацией Благовещенска по обеспечению граждан услугой горячего водоснабжения в границах населенного пункта.

Прокуроры называют ситуацию в Астрахановке массовым нарушением прав граждан и обещают провести проверку в максимально сжатые сроки.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Mark1204

    Mark1204
    7 минут назад

    В Свободном вообще горячую воду отключают с окончанием отопительного сезона и включают в октябре, почему-то ни какая прокуратура ничего не проверяет. И так каждый год. Надеялись на нового мэра Константинов, но надежды не оправдались. При нём вообще всё хуже.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 минута назад



    Надеялись на нового мэра Константинов, но надежды не оправдались.



    Ахахахахаха ... я прям из пот стола пишу, до того ржачное высказывание в отношении К.

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