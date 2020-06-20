Прокуратура проводит проверку по факту отключения горячей воды в Астрахановке

Амурская прокуратура начала проверку по ситуации с отключением горячего водоснабжения жителей трех многоквартирных домов в Астрахановке. Надзорный орган выяснит, кто собственник котельной, обеспечивающей теплоснобжение в этом районе.

Ситуация с отключением домов в отдаленном районе Благовещенска получила новое развитие. Как сообщало Амур.инфо, с окончанием отопительного сезона в квартирах дома 53 на улице Садовой и еще в двух домах по переулку Ученическому отключили горячую воду. Жителям поставили условие – либо их дом устанавливает общедомовые счетчики на отопление и заключает договор на теплоснабжение, либо мыться им придется в ледяной воде.

В прокуратуре журналисту Амур.инфо пояснили, что уполномоченные органы будут также проверять исполнение полномочий администрацией Благовещенска по обеспечению граждан услугой горячего водоснабжения в границах населенного пункта.

Прокуроры называют ситуацию в Астрахановке массовым нарушением прав граждан и обещают провести проверку в максимально сжатые сроки.