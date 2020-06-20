Жителей Амурской области приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» (видео)

Жители Приамурья могут присоединиться ко всероссийской акции «Свеча памяти», она ежегодно проходит ранним утром 22 июня. В этом году каждый россиянин может поставить виртуальную свечу, и это поможет ветеранам Великой Отечественной войны поправить здоровье.

Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей нашей страны. Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши предки запомнили ее как день начала войны. За время Великой Отечественной войны погибло 27 000 000 граждан СССР. В Год памяти и славы всех неравнодушных жителей страны приглашают присоединиться к акции в формате онлайн.

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Свеча памяти» пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто жест памяти: каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Свечу памяти» можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники каждый пользователь сможет поделиться информацией об этом и пригласить близких и друзей к участию в акции. Всего планируется зажечь не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить память павших. Здесь же, на сайте есть виртуальная карта памяти, на которой по регионам показано, сколько свечей зажгли его жители - в режиме реального времени. К примеру, у Амурской области таких свечей - уже больше 3000.

В этом году, акция имеет не просто символичный характер, ее цель - оказать посильную помощь ныне живущим ветеранам. 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Благотворительный фонд «Память поколений» направит средства по количеству зажженных по всей стране свечей на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Также, 22 июня, в День памяти и скорби, состоится Всероссийская минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, жители России. В 18:15 по местному времени (12:15 по московскому времени) минуту молчания объявит Игорь Леонидович Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР.