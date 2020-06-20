В Чигирях ввели режим чрезвычайной ситуации

С 15 по 19 июня на территории Чигирей в районе улицы Алексеевская дождевая вода разрушила дорогу и затопила септик. Жителей села просят не допускать детей к месту происшествия.

Смешение грунта рядом с расположенным септиком произошло 19 июня. Это привело к его провалу дороги, возможно, разрушению целостности объекта, сообщает администрация Благовещенского района в своем Инстаграме.

Главным последствием провала грунта в районе назвали разрушение бетонированного дорожного полотна на площади 150 квадратных метров и разрушение емкости для сбора жидких бытовых отходов вместимостью 50 кубометров.

20 июня на заседании комиссии по ЧС Благовещенского района введем режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Службы жилищного и дорожного хозяйства приступают к восстановительным работам с 16:00.

Жителей села администрация просит не нарушать режим временного ограничения проезда по прилегающей к многоквартирным домам территории и обеспечить контроль за своими и соседними детьми на улице.

Прокурор Благовещенского района Виктор Артюшкевич, совместно со специалистами местной администрации, выехали на место аварии, оценили обстановку, своевременность выполнения работ по ликвидации аварийной ситуации.

В связи с инцидентом организована прокурорская проверка, по ее результатам, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры реагирования, сообщает инстраграм-аккаунт прокуратуры Амурской области.

По всем вопросам в Благовещенском районе советуют обращаться в единую диспетчерскую службу администрации по телефону: 774 ‒ 510.

Фото: instagram.com/prokamur