Директор Амурской филармонии Ольга Смирнова раскрыла секреты «Белого концерта» ко Дню медика

Белый рояль, белые розы и белая метель - все это закружилось в едином танце под названием «Белый концерт», который подготовила Амурская областная филармония. Трансляция пройдет 21 июня в социальных сетях и на сайтах.

«Артисты были все в белых костюмах, все это дополняли белые декорации. На сцене стоял белый рояль, белая лавочка в городском парке. Сверху сыпались белые лепестки акации. У нас были романтические истории - молодой человек ожидал свою любимую, - рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. - Артисты с удовольствием пошли на творческий эксперимент, переформатировав как готовые номера, так и подготовив новые.

Мы постарались передать самые важные черты врачевателя - чуткость, человеколюбие, умение заглянуть в душу, рассказать, что это призвание.

Для наших медиков постарались даже музыканты из Якутии - ансамбль "Баланс", который знаком нашим зрителям. Специально для номера Марины Горбачевой записали аккомпанемент. Все с воодушевлением откликнулись на этот проект, потому что люди в белых халатах сейчас настоящие герои! Нам хотелось для них сделать хорошее, доброе.

Каждый год ко Дню медика артисты Амурской областной филармонии делятся на несколько бригад и приходят в больницы и другие медицинские учреждения, чтобы поднять боевой дух. В этом году по понятным причинам это невозможно. Но мы постарались теплый, добрый концерт».

Какие артисты Амурской областной филармонии примут участие в концерте - в блоге Культпросвет.

Трансляцию можно посмотреть 21 июня в 19:00 на канале Амурского областного телевидения, а также на официальных сайтах филармонии и министерства культуры и национальной политики области и в социальных сетях @amurphilarmonia и @minkultamur

В преддверии профессионального праздника планируется необычное мероприятие «Стол заказов», участником которого может стать любой желающий. 21 июня в 12:00 около здания Благовещенской городской клинической больницы, расположенной по адресу улица Больничная, 32, прозвучат поздравления на одной из самых громких машин Дальнего Востока.

Из автомобиля с аудиосистемой в течение 1,5 часов будут звучать песни, а ведущий мероприятия зачитает полученные от горожан пожелания и поздравления. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо отправить на номер телефона +7(929)477-53-47 через WhatsApp текст поздравления или благодарности медикам, либо заказать понравившуюся композицию. Организует праздничное мероприятие Амурская областная филармония совместно с областным Домом народного творчества.