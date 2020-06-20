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Пропускной режим в Свободном сохранится до 1 июля (видео)

Пропускной режим в Свободном сохранится до 1 июля (видео)
Фото: www.amurobl.ru

Оперативный штаб Амурской области по борьбе с коронавирусом принял решение продлить пропускной режим в Свободном до 1 июля. Стабильно тяжелая ситуация с инфекцией в регионе сохранится как минимум до конца июня.

Также штаб решил пока не открывать и спортивные учреждения в Свободном.

«Более 10 дней назад нами было принято решение о возобновлении работы учреждений спорта по всей территории области за исключением Свободного и Благовещенска. Работа проводится эффективно, с соблюдением профилактических мероприятий», – сказал губернатор Амурской области.

С 25 июня разрешена работа бассейнов, кроме тех, что расположены в Благовещенске и Свободном.

С 25 июня в парках могут начать работу аттракционы. Исключение – парки Благовещенска и Свободного.

Γлaвa peгиoнa oтмeтил, чтo для кoнкpeтнoй тeppитopии мoгyт быть пpиняты cвoи oгpaничeния в зaвиcимocти oт эпидeмиoлoгичecкoй oбcтaнoвки.

Свободный закрыли для свободного посещения 28 апреля. В город можно въехать только по прописке. Меры были связаны с тем, что рядом со Свободным сосредоточена крупнейшая стройка с большим скоплением людей. Как отмечали на заседании оперативного штаба: «В случае завоза туда инфекции распространение может быть масштабным и неконтролируемым».

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#губернатор #коронавирус #Свободный

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Комментарии
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  • *Серёга Амурский

    *Серёга Амурский
    2 часа назад

    Так ведь инфекция уже завезена. Пусть живут там на своей стройке

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