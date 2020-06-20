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В Серышевском районе улучшили жилищные условия 13 ветеранам

В Серышевском районе улучшили жилищные условия 13 ветеранам
Фото: www.amurobl.ru

Ветеранам Серышевского района улучшили жилищные условия. Работы завершили в 12 помещениях.

Ремонт провели до пандемии коронавируса. Оставшийся дом приведут в порядок после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В 2020 году жилье стало комфортнее у 13 пенсионеров: 2 вдов участников Великой Отечественной войны, 11 тружеников тыла. Двое ветеранов проживают в квартирах, остальные в домах. Жилье преобразится у жителей Серышева, Арги, Томского, Бочкарёвки, Белоусовки, Новосергеевки, Автономовки и Казанки.

На ремонт потратили 845 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета, 30 тысяч рублей из районного бюджета, 20 тысяч рублей выделил Украинский сельсовет. На эти средства в домах ветеранов заменили двери и окна, отремонтировали кровлю и полы, покрасили стены, сообщает сайт правительства Амурской области.

В прошлом году в Серышевском районе отремонтировали один дом вдове ветерана Великой Отечественной войны, потратив 30,5 тысячи рублей из районного бюджета.

Всего на территории района проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны, из них 3 участника, 12 вдов участников войны, 38 тружеников тыла.

В 2020 году более 400 амурских ветеранов и приравненных к ним категорий амурчан будут жить в обновленных квартирах. Все работы должны завершить к сентябрю. Ремонт жилых помещений проходит в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» и госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области».

В домах и квартирах ветеранов ремонтируют кровлю, устанавливают сантехнику, красят стены, меняют полы и устанавливают новые окна и двери. В некоторых домах строителям предстоит заменить печи. Этот вид работ запланирован на летнее время.

На ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований.

7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллионов рублей.

Всего в Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2 218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.

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#строительство #финансы

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