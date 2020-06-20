В Амурской области выявлено 53 новых случая коронавируса

20 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 53 новых случая новой коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии на территории региона выявлено 1 283 случая COVID-19.

Самый большой прирост большой зафиксирован в Благовещенске ‒ 27 человек. В Свободном число инфицированных увеличилось на 13 случаев. В Тамбовском районе 6 новых больных, в Тынде ‒ 3, в Райчихинске и Сковородинском районе по 2 новых случая коронавируса.

Темп прироста за последние сутки составил 4,3 %, сообщается на сайте амурского Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости – 162,40 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 39,6 %; ОРВИ – 38,5 %; бессимптомная форма – 21,9 %

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,5 %.

444 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 6 049 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 495 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 478 человек, в изоляторах – 17 человек.

По состоянию на 20 июня проведено 87 154 исследования на COVID-19, в том числе 32 440 исследований (37,2 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».