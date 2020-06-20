В Тынде «дали вздохнуть» общепиту

С 21 июня в Тынде заработают точки общественного питания. С них будут сняты ограничения, которые ввели из-за пандемии. Об этом сообщила мэр столицы БАМа Марина Михайлова.

«В кафе можно! Но... осторожно! Только что состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Большинством голосов решено дать вздохнуть общепиту. Полномочиями глав в решении этого вопроса наделил вчера областной штаб. Итого: разрешаем с 21.06 работать до 18:00, соблюдая строго рекомендации Роспотребнадзора. После 18:00 – только на вынос. Надеемся на вашу дисциплину! Иначе придется снова закрыть. Проверки будут регулярными. Сегодня подпишу постановление», – написала мэр у себя в Инстаграме.