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У амурских разведчиков появились стреляющие ножи

У амурских разведчиков появились стреляющие ножи
Фото: пресс-служба ВВО

Разведчики Амурского объединения ВВО осваивают ряд новых специальных упражнений с использованием стреляющего ножа разведчика НРС-2. Эти упражнения разрабатываются офицерами-разведчиками объединения с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов.

В упражнения входит комплекс силовых нагрузок, в том числе с элементами рукопашного ножевого боя со спарринг-партнерами. После прохождения испытания разведчики выполняют стрельбу из стреляющего ножа НРС-2 по мишени, находящейся на удалении от 15 до 25 метров. Положение для выполнения боевой стрельбы выполняется произвольно с ограничением времени.

Также практикуется вариант прохождения специальной полосы разведчика перед стрельбой. Комплексная тренировка проводится в различное время суток, в том числе ночью.

Кроме стреляющего ножа разведчики используют специальное бесшумное оружие АС «Вал» и бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез». По информации пресс-службы ВВО, к занятиям привлечено около 500 разведчиков.

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#военные

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