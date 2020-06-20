У амурских разведчиков появились стреляющие ножи

Фото: пресс-служба ВВО

Разведчики Амурского объединения ВВО осваивают ряд новых специальных упражнений с использованием стреляющего ножа разведчика НРС-2. Эти упражнения разрабатываются офицерами-разведчиками объединения с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов.

В упражнения входит комплекс силовых нагрузок, в том числе с элементами рукопашного ножевого боя со спарринг-партнерами. После прохождения испытания разведчики выполняют стрельбу из стреляющего ножа НРС-2 по мишени, находящейся на удалении от 15 до 25 метров. Положение для выполнения боевой стрельбы выполняется произвольно с ограничением времени.

Также практикуется вариант прохождения специальной полосы разведчика перед стрельбой. Комплексная тренировка проводится в различное время суток, в том числе ночью.

Кроме стреляющего ножа разведчики используют специальное бесшумное оружие АС «Вал» и бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез». По информации пресс-службы ВВО, к занятиям привлечено около 500 разведчиков.