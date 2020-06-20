Заключенный из Амурской области победил во всероссийском конкурсе

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В Федеральной службе исполнения наказаний подведены итоги всероссийского конкурса творчества осужденных «Расскажи о своей России». Осужденный из Амурской области занял в нем первое место.

Творческий конкурс проходил с января по март текущего года. Для участия было отобрано 48 работ осужденных со всей России. Конкурс проводился в двух номинациях: видеопрезентация и страница-презентация.

В своих работах осужденные к лишению свободы рассказали о своей малой родине, ее истории и гордости за свою страну, в которой они родились и выросли.

По итогам конкурса осужденный, отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН России по Амурской области, занял первое место в номинации страница-презентация. Творческая работа осужденного «Семь чудес Амурской области», отмеченная в Москве, посвящена самобытности и уникальности Приамурья, его природным и историческим достопримечательностям, в том числе реликтовым лотосам, кладбищу динозавров, Албазинской иконе и другим.

По информации пресс-службы амурского УФСИН, осужденный поощрен правами начальника учреждения. Кроме того, победителей и призеров всероссийского конкурса творчества осужденных «Расскажи о своей России» наградят дипломами.