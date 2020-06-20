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В Приамурье во время проверки отремонтированных дорог выявили дефекты

В Приамурье во время проверки отремонтированных дорог выявили дефекты

В Амурской области завершилась комиссионная проверка состояния дорог, которые отремонтировали в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выявлены дефекты. Они будут устранены по гарантийным обязательствам.

Комиссия работала с 27 мая по 17 июня. В состав комиссии вошли представители регионального минтранса, подрядных организаций, которые выполняли работы, администраций Благовещенска и Благовещенского района, ГКУ «Амурупрадор», ФКУ ДСД «Дальний Восток», прокуратуры, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты области, общественности и СМИ.

Всего обследовано 30 объектов: 27 участков, отремонтированных на территории Благовещенской городской агломерации и 3 на региональной дорожной сети.

«В прошлом году регион впервые участвовал в нацпроекте, проведена большая работа, серьезный был контроль на всех этапах ремонта, объекты были приняты, сейчас пришло время проверить как они "перезимовали". Комиссия обследовала все участки, выявлены дефекты, которые не влияют на безопасность участников дорожного движения, но попадают под гарантийные обязательства – это дефекты бордюрного камня и разрушение или износ дорожной разметки. Комиссией составлены акты проверки, которые заказчиками выданы подрядным организациям с указанием сроков устранения замечаний. Все недочеты подрядчики будут устранять за свой счет», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Министр также отметил, что в ходе работы комиссии выставлена претензия к организациям, осуществляющим содержание улично-дорожной сети, работа которых приводит к повреждению бордюрного камня и пешеходной плитки. «Замечания будут учтены при подготовке к осенне-зимнему сезону, вопрос на контроле у администраций города и района», – добавил он.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» контроль хода ремонтных работ осуществляется еженедельно. Специалисты выезжают на объекты и проверяют качество выполняемых работ, проводят инструментальный контроль, а также осуществляют входной контроль поступающих на ремонтируемые объекты материалов. Кроме того, как сообщает региональный минтранс, работы сопровождаются экспертно-лабораторными исследованиями.

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#дороги

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    барыги разложили по карманам доход и плевать они хотели на народ

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