Стало известно, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Вакцинация против коронавируса будет добровольной, и результаты анализов на антитела очень помогали бы пациенту принять решение — нужно ему делать эту прививку или нет», — отметил парламентарий.

По мнению Владимира Круглого, при работе над бюджетом на следующую «трёхлетку» необходимо поднять вопрос о включении тестирования на антитела к коронавирусу в программу диспансеризации.

«Стратегически, при формировании бюджета на 2021 год, конечно, вопрос нужно обсуждать и средства на этот анализ закладывать. Мне, кажется, это важно», — цитирует его «Парламентская газета».