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сегодня, 12:43 3

Стало известно, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Стало известно, кому можно будет не делать прививку от коронавируса
Фото: pixabay.com

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Вакцинация против коронавируса будет добровольной, и результаты анализов на антитела очень помогали бы пациенту принять решение — нужно ему делать эту прививку или нет», — отметил парламентарий.

По мнению Владимира Круглого, при работе над бюджетом на следующую «трёхлетку» необходимо поднять вопрос о включении тестирования на антитела к коронавирусу в программу диспансеризации.

«Стратегически, при формировании бюджета на 2021 год, конечно, вопрос нужно обсуждать и средства на этот анализ закладывать. Мне, кажется, это важно», — цитирует его «Парламентская газета».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А что уже лекарство есть эффективное и клинически испытанное?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    Noir

    А что уже лекарство есть эффективное и клинически испытанное?



    да конечно испытанное. лично всем минздравом - что может пойти не так?

    вмажут всему населению - потом будут думать, чёто все бесплодны стали - у мышей то всё нормуль было.

  • full

    full
    1 час назад

    «Вакцинация против коронавируса будет добровольной, и результаты анализов на антитела очень помогали бы пациенту принять решение — нужно ему делать эту прививку или нет», — отметил парламентарий. - Вопрос только один - анализ на антитела платный?

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