В Амурской области погиб автомобилист, уходя от преследования (фото)

18 июня в Архаринском районе автомобильная авария унесла жизнь водителя. Пытаясь уйти от преследования, он врезался в трактор.

«Сообщение поступило в 14:45. Водитель автомобиля Toyota Vista не остановился по требованию сотрудников полиции, попытался скрыться и допустил столкновение с трактором Mitsubishi. Один человек погиб. Устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе ГИБДД области.

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Любовь Чуприна