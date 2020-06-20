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сегодня, 12:15 3

В Амурской области погиб автомобилист, уходя от преследования (фото)

В Амурской области погиб автомобилист, уходя от преследования (фото)

18 июня в Архаринском районе автомобильная авария унесла жизнь водителя. Пытаясь уйти от преследования, он врезался в трактор.

«Сообщение поступило в 14:45. Водитель автомобиля Toyota Vista не остановился по требованию сотрудников полиции, попытался скрыться и допустил столкновение с трактором Mitsubishi. Один человек погиб. Устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе ГИБДД области.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    не фиг было преследовать-и человек был бы жив

  • zheka_z

    zheka_z
    1 час назад

    Не хер было убегать идебил был бы жив

  • ay

    ay
    40 минут назад

    Демидычне фиг было преследовать-и человек был бы жив


    Угу. Пущай бы сматывал от погони, обсыкаясь в штанину. А заодно закатал бы попутно несколько мирных жителей, Вас например. Норм?

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