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В Благовещенске коммунальщики вместе с приставами ловят должников на парковках

В Благовещенске коммунальщики вместе с приставами ловят должников на парковках

В Благовещенске стартовали рейды по должникам за коммунальные услуги. Местом поиска неплательщиков стала парковка рядом с ТРЦ «Острова». Судебные приставы ведут поиск должников при помощи специальной программы, которая считывает данные о владельце транспортного средства по государственному номеру автомобиля.

«Речь идет о тех неплательщиках, по которым были вынесены решения суда. Меры по взысканию долгов остаются прежними: арест транспорта, изъятие бытовой техники, запрет на выезд за границу, арест банковских счетов», – говорит юрисконсульт ООО «Благ-РКЦ» Дмитрий Москвичев.

Арестованный автомобиль чаще всего стимулирует должника погасить все свои неоплаты, говорят в пресс-службе АКС. Проверка автомобилей и поквартирный обход неплательщиков станут постоянными.

Взыскание долгов необходимая мера для того, чтобы не сорвать наступающий отопительный сезон. Сейчас ООО «АКС» приобретает топливо для обслуживаемых котельных, запчасти для транспорта предприятия и материалы, трубы, для замены изношенных.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    2 часа назад

    Коммунальщики лучше бы теплосети за к-т Харбин привели в порядок, что является прямой их обязанностью, каждую зиму трактор через день стоит откачивает горячую воду в канализацию. Потери на кого вешаете? в тариф?! АКС!?

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Слава богу нет долгов, тьфу-тьфу-тьфу. Но сами платежи за услуги ЖКХ напоминают мне ипотечные платежи! Уже не вижу никакой необходимости покупать квартиру на Дальнем Востоке особенно, привязывать себя к этому региону, бес перспектив и очень дорогому, лучше уж снимать жильё и в любой момент иметь возможность уехать и купить квартиру если необходимо в другом регионе, где ни всё так херово. Кстати не по наслышке знаю, что судебные приставы зачастую имеют долги по ЖКХ и по кредитам.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Правильно делают. По другому никак с должниками. Надо их вместо со штрафами, отправлять на принудительные работы в АКС, чистить колодцы, канализацию и т.п..

  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    2 часа назад

    А еще хочется добавить про разрытые дороги во дворах рядом с детским садом № 4. В дождь в сад не зайти, грязища! И машины акс на тротуарах стоят.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    vjlthfnjhcerfА еще хочется добавить про разрытые дороги во дворах рядом с детским садом № 4. В дождь в сад не зайти, грязища! И машины акс на тротуарах стоят.


    Очень интересная история. А зачем ее здесь рассказывать? В статье говорится о должниках.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Денежки АКС собирать не забывает, а сети все дырявые. Дорогой ремонт, ага. Изъять бы у руководства машины и бытовую технику - и деньги сразу бы нашлись :)

  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    vjlthfnjhcerf

    А еще хочется добавить про разрытые дороги во дворах рядом с детским садом № 4. В дождь в сад не зайти, грязища! И машины акс на тротуарах стоят.



    Очень интересная история. А зачем ее здесь рассказывать? В статье говорится о должниках.


    Это к тому, что хоть плати (как в моем случае), хоть не плати сети на том же убогом уровне. А где подлатали срач оставили.

  • Victrix

    Victrix
    19 минут назад

    Ну все, в ТРЦ «Острова» ни ногой...

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