В Благовещенске коммунальщики вместе с приставами ловят должников на парковках

В Благовещенске стартовали рейды по должникам за коммунальные услуги. Местом поиска неплательщиков стала парковка рядом с ТРЦ «Острова». Судебные приставы ведут поиск должников при помощи специальной программы, которая считывает данные о владельце транспортного средства по государственному номеру автомобиля.

«Речь идет о тех неплательщиках, по которым были вынесены решения суда. Меры по взысканию долгов остаются прежними: арест транспорта, изъятие бытовой техники, запрет на выезд за границу, арест банковских счетов», – говорит юрисконсульт ООО «Благ-РКЦ» Дмитрий Москвичев.

Арестованный автомобиль чаще всего стимулирует должника погасить все свои неоплаты, говорят в пресс-службе АКС. Проверка автомобилей и поквартирный обход неплательщиков станут постоянными.

Взыскание долгов необходимая мера для того, чтобы не сорвать наступающий отопительный сезон. Сейчас ООО «АКС» приобретает топливо для обслуживаемых котельных, запчасти для транспорта предприятия и материалы, трубы, для замены изношенных.