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На Благовещенской ТЭЦ учились ликвидировать разлив нефтепродуктов

На Благовещенской ТЭЦ учились ликвидировать разлив нефтепродуктов

На Благовещенской ТЭЦ прошла тренировка с участием энергетиков и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Работники энергообъекта и спасатели отработали навыки взаимодействия при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

По сценарию тренировки на мазутохранилище в теплоэлектроцентрали во время переключения основных мазутных насосов произошел разрыв напорного трубопровода мазута по сварному шву, в результате чего горячий мазут разлился по всей площади мазутохранилища Благовещенской ТЭЦ. Одновременно из-за коррозийного износа стенки резервуара происходит разгерметизация бака мазута № 2 и вытекание мазута на грунт в обваловании.

Как сообщает пресс-служба городского энергообъекта, оперативный персонал ТЭЦ своевременно среагировал на полученный сигнал об аварии. Энергетики и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ в течение положенного времени локализовали аварию. Спасатели ликвидировали разлив, не допустив возникновения очага возможного возгорания нефтепродукта и причинения экологического ущерба (обработали место разлива специальным сорбентом для восстановления свойств почвы и растительности).

«Противоаварийные тренировки на Благовещенской ТЭЦ проходят регулярно. Самые масштабные тренировки разворачиваются перед началом отопительного сезона. Персонал должен быть готов грамотно действовать в любых нештатных ситуациях, обеспечивая тем самым стабильность энергоснабжения потребителей», – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

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#учения #энергетика

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