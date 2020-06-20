Как теперь поступать: 9-классникам из амурского села выдали аттестаты без нескольких предметов

Выпускникам, закончившим девятый класс в школе села Новопетровка Константиновского района, выдали аттестаты без четырех предметов. В документ не включили итоговые оценки по изобразительному искусству, музыке, черчению и технологии. Как пояснили в школе, произошел сбой. Родители переживают, что ребятам из-за этой ошибки будет сложнее поступить на бюджет.

В редакцию Амур.инфо обратилась амурчанка Екатерина. Она рассказала, что в эту ситуацию попал ее племянник. В целом же, пострадал весь класс – 22 человека.

«Мы обратились к директору. Директор глубоко извиняется перед всеми родителями. Сейчас эти аттестаты заказывают аж во Владимировской области, но они могут прийти только в течение 20-25 дней. А вы представляете, что сейчас все бюджетные места в Благовещенске займут. Что потом детям делать, как им поступать? У всего класса такая ошибка. Документы на поступление подать можно, но общий балл без вот этих предметов получится ниже», – рассказала амурчанка, и добавила, что 3 человека из класса уже получили новые аттестаты.

Как рассказала директор Новопетровской школы Лариса Пидгурская, произошел сбой. Новые аттестаты заказали во Владимировской области. Их ожидают в июле.

«Это техническая ошибка. Это ошибка школы, мы ее признали. Мы выписали новые бланки аттестатов, они скоро будут получены, и мы выдадим. Заказали бланки в типографии в городе Киржачи Владимировской области, у нас в области этим не занимаются. В июле мы скорее всего новые бланки получим. У детей будет еще возможность сдать документы и поступить, они успеют», – прокомментировала Пидругская.

«Мы заново их закупили, но это не великие деньги – это около 3 тысяч рублей, поэтому ничего страшного в этом нет», – ответила директор на вопрос о финансовых затратах из-за допущенной ошибки.

Как пояснили в региональном минобре, приемная кампания в колледжах области начинается уже в понедельник, 22 июня. Продлится она до конца лета, поэтому у выпускников большой запас времени, чтобы поступить.

«В колледжах прием документов осуществляется с 22 июня по 25 августа, то есть 2 месяца, времени еще много. И зачисление идет не по принципу кто успел, тот и занял место. До 25 августа будут принимать только документы, а после этого уже зачислять, исходя из бальной системе», – сообщили в министерстве.