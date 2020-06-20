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сегодня, 10:06 6

В России рекордно подорожал бензин АИ-95

В России рекордно подорожал бензин АИ-95
Фото: pixabay.com

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С 17 июня цена АИ-95 «премиум» выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. В общей сложности с начала летнего сезона стоимость тонны этой марки топлива увеличилась более чем на девять процентов.

Предыдущий рекорд в 56 300 рублей был зафиксирован в 2018 году, сообщает РИА Новости.

17 июня также подорожал АИ-92. За тонну этой марки бензина дают 49 809 рублей. Это на 0,59 процента больше, чем днем ранее. При этом, если сравнивать стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена практически не изменилась.

Как писало Амур.инфо, амурским управлением Федеральной антимонопольной службы был зафиксирован рост оптовой и розничной цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива (летнего).

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#бензин #цены

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Комментарии
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  • BadGateway

    BadGateway
    51 минута назад

    Большой и толстый болт им, а не поправки!!!

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    51 минута назад

    Надо в срочном порядке убрать с биржи топливо для внутреннего рынка. Трейдеры управляют ценами, а не государство..

  • inoy

    inoy
    44 минуты назад

    никогда такого не было и тут опять.....

  • хаййп

    хаййп
    28 минут назад

    Это очередной прорыв?

  • inoy

    inoy
    24 минуты назад

    нефть наверное дороже стала)) будет дешевле опять бенз подскочит, Раша!!!

  • Терминатор

    Терминатор
    1 минута назад

    Вот так и с Конституцией, голосуй не голосуй, всё равно получишь х** Смутное время!

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