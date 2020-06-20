В России рекордно подорожал бензин АИ-95

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С 17 июня цена АИ-95 «премиум» выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. В общей сложности с начала летнего сезона стоимость тонны этой марки топлива увеличилась более чем на девять процентов.

Предыдущий рекорд в 56 300 рублей был зафиксирован в 2018 году, сообщает РИА Новости.

17 июня также подорожал АИ-92. За тонну этой марки бензина дают 49 809 рублей. Это на 0,59 процента больше, чем днем ранее. При этом, если сравнивать стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена практически не изменилась.

Как писало Амур.инфо, амурским управлением Федеральной антимонопольной службы был зафиксирован рост оптовой и розничной цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива (летнего).