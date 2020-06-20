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На самоизоляции находится почти 2 с половиной тысячи амурчан

На самоизоляции находится почти 2 с половиной тысячи амурчан
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими коронавирусом – 2 512 человек (в Благовещенске – 1 079, в Свободном – 577). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. На изоляции по месту жительства находится 2 495 человек, в изоляторах – 17, в обсерваторе – 0.

Проведено 85 247 исследований, за последние сутки – 2 408. Коэффициент распространения инфекции – 0,9 (в Благовещенске – 1,2, в Тамбовском районе – 4,0, в Тынде – 1,7, в Шимановске – 1,7). Показатель тестирования – 245,0 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 230 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 427 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (488 человек), Благовещенского района (31 человек) Белогорска (39 человек), Тынды (79 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (37 человек), Свободного (312 человек), Шимановска (46 человек), Шимановского района (9 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (15 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (9 человек), Константиновского района (4 человека), Сковородинского района (28 человек), Тындинского района (8 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (22 человека), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (18 человек), Архаринского района (2 человека). Зарегистрировано 7 летальных исходов.

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#коронавирус

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