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В Гидрометцентре рассказали, какой будет июль в Амурской области

В Гидрометцентре рассказали, какой будет июль в Амурской области
Фото: pixabay.com

Второй летний месяц может подхватить эстафету, брошенную июнем. Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым. Теплее обычного июль будет в Амурской области.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В центре, в Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), на юге температура окажется выше нормы на один градус. Если в центре европейской территории преобладающая дневная температура сейчас плюс 22...28 градусов, в Поволжье плюс 24...29 градусов, то надо будет прибавить к этому по градусу.

На юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, июль совсем жаркий: столбики термометров будут расти от 28 до 33 градусов. В Москве ночью в июле от плюс 12 до плюс 17, днем 23...28 градусов тепла. Осадков выпадает 94 миллиметра (июль – самый дождливый месяц в году), но пока в Москве их прогнозируют меньше нормы.

Также мало осадков ожидается на востоке Центрального округа, на территории Поволжья – от Кировской до Астраханской области. Много осадков прогнозируется в Мурманской области и Ненецком округе. В остальных районах в пределах нормы.

На азиатской территории прохладный июль предполагается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. В пределах нормы и чуть ниже нормы по температуре второй месяц лета может быть в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края.

Теплее обычного июль может быть в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, на большей части Якутии, кроме северных районов, а также в Магаданской области и на Камчатке. Выше температурной нормы возможно будет на севере Красноярского края, в Алтайском крае и в Республике Алтай.

Частые дожди возможны в Иркутской области и в Забайкалье, а также на юго-западе и в центре Якутии. Мало дождей ожидается в Магаданской области, на Чукотке, на юге Камчатского края.

На юге Урала преобладающая температура июля плюс 23-28 градусов. На юге Сибири от 22 до 27 тепла, на юге Дальнего Востока – плюс 22...28 градусов, передает «Российская газета». Этот прогноз является предварительным, в конце месяца он будет скорректирован.

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#погода

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад



    Этот прогноз является предварительным, в конце месяца он будет скорректирован.



    :-)

    В стиле: "точную погоду на завтра, слушайте ПОСЛЕзавтра".

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    "Второй летний месяц может подхватить эстафету, брошенную июнем".

    Вот только не надо! До конца месяца дожди и грозы нарисованы с одноразовым появлением солнышка. Лето давайте, аномально жаркое и сухое - как обещали!

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