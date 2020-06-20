Выбор читателей за 19 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 19 июня.

19 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Самый большой прирост дал Благовещенск.

Поздно вечером 18 июня в районе пересечения улиц Театральной и Конной в Благовещенске стреляли. Очевидцем инцидента, который больше похож на сцену из боевика, чем на реальность, стал житель областного центра. Он снял происходящее на камеру телефона.

Донна Поре три месяца жила с парнем, чтобы карантин прошел веселее. А когда вернулась в свою квартиру, то там её ждало нечто неожиданное и на первый взгляд ужасное.

Героиней передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала бывшая жительница Амурской области Милютина Николаева. Она – обладательница маленького роста и с рождения не знала собственную мать. Та отказалась от ребенка при его рождении. Благодаря передаче Милютина смогла встретиться с мамой, которая сейчас живет в Хабаровске.