Выбор читателей за 19 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 19 июня.
В Амурской области выявлено 49 новых случаев COVID-19
19 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Самый большой прирост дал Благовещенск.
Ночью в Благовещенске развернулась сцена из боевика со стрельбой (видео)
Поздно вечером 18 июня в районе пересечения улиц Театральной и Конной в Благовещенске стреляли. Очевидцем инцидента, который больше похож на сцену из боевика, чем на реальность, стал житель областного центра. Он снял происходящее на камеру телефона.
Девушка уехала из дома на три месяца, и оставленная картошка захватила квартиру
Донна Поре три месяца жила с парнем, чтобы карантин прошел веселее. А когда вернулась в свою квартиру, то там её ждало нечто неожиданное и на первый взгляд ужасное.
Бывшая амурчанка побывала у Андрея Малахова и встретилась с матерью, которую не знала с рождения
Героиней передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала бывшая жительница Амурской области Милютина Николаева. Она – обладательница маленького роста и с рождения не знала собственную мать. Та отказалась от ребенка при его рождении. Благодаря передаче Милютина смогла встретиться с мамой, которая сейчас живет в Хабаровске.
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